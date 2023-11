Sartori incontra Rfi: “Riscontri positivi su massimo impegno per garantire efficienza”

“Al fine di ridurre al minimo i tempi di intervento in caso di guasto, limitando l’impatto sulla regolarità della circolazione e sui viaggiatori, ho avuto da Rfi riscontri positivi in merito al massimo impegno per garantire l’efficienza dei servizi di prevenzione, manutenzione e pronto intervento presenti sulla rete ligure, in particolar modo nel nodo di Genova”. Così in una nota l’assessore regionale ai Trasporti Augusto Sartori a valle dell’incontro, convocato questo pomeriggio nella sede di Regione Liguria, con i vertici regionali di Rete Ferroviaria Italiana a seguito del guasto verificatosi questa mattina tra Genova Piazza Principe e Sampierdarena dalle 8.25 alle 9.50, che ha causato rallentamenti o cancellazioni per più treni regionali.

“Anche in merito ai frequenti furti di rame dai binari, che in alcune giornate hanno causato forti disagi ai viaggiatori – prosegue Sartori – Rfi mi ha informato del fatto che sono già in corso azioni congiunte con la Polfer per intensificare la sorveglianza delle linee. L’azienda ha anche attivato nelle ore notturne squadre di pronto intervento dedicate sia alla sorveglianza della rete che al pronto ripristino degli impianti danneggiati in conseguenza dei furti. Ho avuto inoltre conferma del fatto che sta proseguendo l’attività investigativa finalizzata all’individuazione dei responsabili”.

L’assessore Sartori ha poi incontrato i rappresentanti delle associazioni dei pendolari liguri illustrando loro le novità tariffarie previste per il 2024 per il traffico ferroviario regionale. “Le scontistiche previste – informa la nota regionale – hanno ottenuto un riscontro positivo da parte degli intervenuti”.

