Savona Half Marathon, ecco le strade chiuse per la corsa podistica

Savona. In occasione della competizione sportiva e podistica “SAVONA HALF MARATHON”, in programma domenica 26 novembre, con partenza da Savona in via Paleocapa alle ore 9:30 e arrivo sempre a Savona, via Paleocapa dalle ore 10:30 alle ore 12:00 circa, la Prefettura ha emesso l’ordinanza sulla viabilità e le strade interessate dalla manifestazione agonistica.

Il provvedimento dispone la sospensione temporanea della circolazione, dalle ore 9.30 alle ore 12.00 circa, di qualsiasi veicolo in entrambi i sensi di marcia, nelle strade extraurbane interessate dal percorso della gara podistica durante il passaggio dei concorrenti e comunque per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dell’evento sportivo.

