Scuole: oltre la metà non ha il certificato di agibilità, il dossier di Genova che Osa

Genova. Metà delle scuole a Genova non ha un piano di evacuazione o il documento di valutazione dei rischi, nel resto d’Italia invece ne sono dotati almeno l’80% degli edifici scolastici. La situazione resta grave anche sulla presenza di certificazioni. Sono alcuni dei dati scioccanti contenuti nel dossier edilizia scolastica pubblicato proprio in queste settimane dall’Associazione Genova che osa. Un documento che risulta tremendamente attuale alla luce del crollo del pavimento dell’asilo di Chiavari avvenuto ieri per fortuna senza feriti.

“L’asilo di Chiavari − spiega Lorenzo Azzolini di Genova che osa, essendo scuola paritaria, non è neanche mappato dai dati pubblici messi a disposizione dal ministero e da cui abbiamo attinto. In tante scuole mancano certificati antincendio e di agibilità. Quando ho scoperto queste carenze anche io sono rimasto scandalizzato, pensavo che fosse un errore”.

