A Genova sbarca la piattaforma “Shopopop”: consegnare la spesa in cambio di compenso

Genova. Shopopop, la piattaforma che ripensa il mondo delle consegne di prossimità per ottimizzare le risorse e ridurre gli sprechi, sbarca a Genova grazie a partnership con alcune importanti insegne della grande distribuzione organizzata.

Come funziona? Tramite la piattaforma i commercianti possono avvalersi di privati che sfruttano i loro percorsi frequenti per effettuare le consegne a casa dei clienti in cambio di un compenso. Chiunque può effettuare una consegna creando un account Shopopop tramite l’app.

