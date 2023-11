Al centro Armonia dell’essere apericena e reading teatrale per dire no alla violenza sulle donne

Una serata di sensibilizzazione in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, a cura della Compagnia delle Onde.

Sabato 25 novembre, presso il centro Armonia dell’essere (Via Sarzana 52, La Spezia), dalle ore 20 apericena e reading teatrale “Non solo parole”. Sei attrici per raccontare vite spezzate, vicende dimenticate, ma anche per riflettere sul modo in cui vengono raccontati i corpi e le persone, dell’importanza che attribuiamo agli uni e alle altre, di quale sia davvero la natura del potere.

Irene Baruffetti, Sara Dellepiane, Valentina Faro, Sabrina Menini e Antonella Rebisso, Barbara Urli daranno voce a sei donne che hanno vissuto in epoche diverse ma egualmente vittime di violenze efferate. Dalla nobildonna Beatrice Cenci, giustiziata nella Roma papalina del 1600, a Pippa Bacca, artista e promotrice di pace, brutalmente assassinata nel 2008 durante un viaggio in Turchia.

Apericena e spettacolo: 20 euro

Prenotazione obbligatoria al numero 393 1536425

Un piccolo omaggio verrà offerto a tutte le signore presenti