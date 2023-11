Calcio, Vadino. Feroleto: “Presenteremo ricorso, la società ha collaborato. Hamati? Squalifica ingiusta”

Albenga. Come si sospettava, il match tra Vadino e Millesimo disputato lo scorso sabato, è proseguito oltre i 90 minuti. Oggi sono arrivati infatti i verdetti delle squalifiche di Hamati e Icardo, oltre ad una ammenda per il club ingauno.

Il direttore della squadra arancionera, Emanuele Feroleto, è rimasto sbigottito da alcune vicende riportate che non sarebbero avvenute esattamente come descritte sul comunicato: “Non posso dire nulla sul comportamento dei nostri tifosi, lo hanno visto tutti. Ho letto però che la nostra dirigenza non è stata collaborativa nei confronti del Giudice di gara, ma non è assolutamente vero. Bacchetta, il nostro dirigente, ha accompagnato sia a fine primo tempo che a fine gara Masini negli spogliatoi: abbiamo collaborato”.

