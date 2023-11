Catenaria Lerici, domande di conferma interesse entro il 31 dicembre

Con una comunicazione pubblicata sul sito istituzionale dell’ente, il Comune di Lerici ricorda agli aspiranti assegnatari di ormeggio stanziale che, come previsto dall’art. 6 del regolamento della catenaria comunale, la graduatoria andrà aggiornata, e quindi andrà presentata domanda di conferma di interesse entro il 31 dicembre 2023; in seguito la domanda andrà effettuata ogni due anni. Una volta a regime, spiega il Comune, si applicherà l’art.5, punto e), per il quale “la domanda di inserimento nella graduatoria degli ormeggi stanziali, ha validità biennale, con riferimento all’anno di presentazione. Tale domanda dovrà essere ripresentata entro il termine del biennio per il suo mantenimento in graduatoria”.

Il Comune di Lerici ricorda inoltre che Stl, gestore della catenaria, pubblicherà sul proprio sito entro il 15 di gennaio di ogni anno la lista dei posti disponibili, suddivisi per classe; successivamente indicherà con preavviso di almeno sette giorni la data della seduta pubblica in cui saranno assegnati i posti disponibili. In occasione di tale seduta, alla quale gli interessati che hanno presentato domanda dovranno partecipare personalmente o per mezzo di terza persona munita di delega scritta, i posti disponibili verranno assegnati seguendo la graduatoria di cui all’articolo 6, fermo restando che l’assenza alla seduta o la mancata accettazione comporterà il passaggio al successivo aspirante e la cancellazione della relativa graduatoria.

