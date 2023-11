Cinghiali “ripetenti” occupano il cortile della scuola, studenti costretti ad uscire dalla porta secondaria

Genova. Puntuali per la merenda, guidati dalla madre capobranco e affamati. Un gruppo di cinghiali da qualche giorno ha scelto come luogo di ritrovo il cortile della scuola primaria Andersen di Sant’Eusebio, dove con grande soddisfazione banchettano tra le aiuole del cortile, scavando il terreno e sgranocchiando ghiande.

Una scena che potrebbe anche sembrare “bucolica” ma che di fatto sta tenendo in scacco l’organizzazione scolastica, impedendo l’accesso e il deflusso in sicurezza di studenti e docenti, tanto da costringere il personale scolastico ad utilizzare per i ragazzi l’uscita secondaria del plesso. Con disagi e una certa dose di apprensione per le famiglie.

