Dr Ferroviaria sconfitta in casa dall’Amatori Genova

Non è bastato agli aquilotti un gran secondo tempo per ribaltare il risultato di una gara purtroppo compromessa nel corso dei primi 40 minuti di gioco. La meta di Alessandro Fascio trasformata da Gabrielli sembrava poter presagire una facile vittoria degli aquilotti ma così non è stato. Dopo l’iniziale sbandamento gli ospiti hanno preso le redini del gioco ed hanno sfruttato al meglio le occasioni segnando quattro mete due delle quali trasformate ed un calcio di punizione. Le squadre vanno al riposo con gli ospiti in vantaggio per 7 a 27. Nel secondo tempo la Dr Ferroviaria scende in campo con il piglio di chi vuole dimostrare il proprio valore. La squadra capitanata da Francesco Hall si installa decisamente nella metà campo avversaria e per lunghi tratti all’interno dei 22 avversari. Gli spezzini vanno più volte vicini alla segnatura. Intorno al trentesimo è ancora Fascio ad irrompere oltre la linea di meta ma viene trattenuto “alto” e l’occasione sfuma.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com