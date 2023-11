“Età anziana: tempo di diritti e responsabilità” 50&Più La Spezia a Genova

Nella giornata di ieri la delegazione spezzina di 50&Più si è recata a Genova per la presentazione del libro “Età anziana: tempo di diritti e responsabilità” degli autori Marco Trabucchi e Carlo Sangalli. La conferenza si è tenuta nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi ed è stata un’importante occasione di dialogo sui diritti dei più anziani e sulla necessità di una partecipazione attiva che permetta anche agli over65 di essere parte del dibattito pubblico.

I saluti istituzionali sono stati fatti dalla vice presidente nazionale di 50&Più e presidente di 50&Più Liguria Brigida Gallinaro, Lorenza Rosso Assessore ai servizi sociali famiglia e disabilità del Comune di Genova e Lilli Lauro Consigliere Regione Liguria.

Gli interventi sul tema hanno visto protagonisti Marco Trabucchi, autore e Presidente Fondazione Leonardo e Valerio Maria Urru del Centro Studi 50&Più. L’associazione 50&Più si occupa di terza età e ha l’obiettivo di coinvolgere le persone più anziane in iniziative che contribuiscano al benessere e al coinvolgimento delle persone, oltre che alla consapevolezza sul proprio ruolo all’interno della società.

Durante la conferenza sono state toccate diverse tematiche, tra queste le città a dimensione di anziano che possano offrire servizi adeguati alle persone e alle loro esigenze: trasporto pubblico efficiente, strade senza barriere architettoniche, luoghi di aggregazione e una sanità efficace sono elementi indispensabili per garantire una qualità di vita alta.

La presentazione del libro è stata l’occasione per chiarire alcuni dubbi e per trattare diversi tipi di diritto: diritti sociali, economici ed il “diritto ad essere liberi”. Il presidente di 50&Più La Spezia Giorgio Molinari ha espresso grande soddisfazione per la presenza del consiglio e di alcuni associati alla conferenza: “Siamo felici di aver partecipato a questa presentazione che ci ha aperto gli occhi su tante necessità dei più anziani -ha spiegato il presidente Giorgio Molinari- come 50&Più stiamo lavorando per proporre iniziative culturali, artistiche e di svago, crediamo che sia utile creare partecipazione affinché i più anziani si sentano invogliati a continuare ad imparare e a vivere con entusiasmo questa età.”

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com