Ex Ilva, sciopero e presidio dei lavoratori davanti alla sede di Milano: “Situazione disastrosa”

Milano. Un centinaio di persone hanno dato vita questa mattina a un presidio davanti alla sede di Acciaierie d’Italia in viale Certosa, a Milano. Presente anche una delegazione di lavoratori dello stabilimento di Cornigliano. Per la giornata di oggi sono state proclamate otto ore di sciopero unitario per ogni fabbrica.

Una giornata che probabilmente sarà cruciale per il futuro dell’azienda perché proprio oggi a Milano si tiene l’assemblea dei soci dalla quale potrebbero emergere novità a valle della trattativa segreta tra Governo e ArcelorMittal.

