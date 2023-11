Ghio: “Pontremolese, occorrono risposte e impegni precisi”

“Le parole del Sottosegretario al Ministero dei Trasporti Rixi, pronunciate il 10 novembre durante un convegno organizzato dall’ADSP del Mar Ligure Orientale, hanno sollevato non pochi dubbi sul futuro dell’opera, sul suo finanziamento completo e realizzazione rimandati a dopo le scadenze del PNRR, quindi dopo il 2026. Per questo ho presentato un’interrogazione alla Camera in cui chiedo al governo di chiarire al più presto quali iniziative intende adottare e con quali tempistiche intende intervenire per integrare il finanziamento ulteriore necessario per far partire la prima fase dei lavori e per reperire i 4,5 milioni per quella successiva, della quale attualmente non ci sono ancora progettazioni definitive e finanziamenti”. Così in una nota Valentina Ghio, vicecapogruppo Pd alla Camera e componente della Commissione Trasporti, che ha presentato l’interrogazione sulla Pontremolese insieme ai colleghi deputati Andrea Orlando, Ouidad Bakkali, Emiliano Fossi, Marco Simiani, Ilenia Malavasi.

“La linea Pontremolese – conclude l’ex segretaria regionale Pd – non solo rappresenta una infrastruttura strategica per il collegamento fra Liguria, Toscana ed Emilia Romagna, ma è fondamentale per i percorsi intermodali delle merci tra le diverse aree produttive e i porti di La Spezia e Massa e tra il Mediterraneo e l’Europa, come parte integrante della rete TEN-T Comprenhensive. Oltre a portare benefici anche di carattere ambientale con il parziale spostamento del traffico su gomma al ferro, con importanti migliorie ambientali e di sicurezza sull’intera rete infrastrutturale. Occorrono risposte, e impegni precisi”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com