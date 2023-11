Il rischio di sospensione dei lavori alla Pontremolese compatta i ‘dem’ delle quattro regioni direttamente coinvolte

“Le parole del sottosegretario alle infrastrutture Rixi che ha dichiarato che il Governo ha come obiettivo quello di occuparsi di tutti i progetti che sono compresi all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e solo successivamente si dedicherà alla Pontremolese, preoccupano e stupiscono. Il completamento della Pontremolese rappresenta una svolta per il traffico merci del Paese e riuscirà a connettere i porti dell’alto Tirreno con i mercati del nord Italia e del centro Europa. Un progetto importante per lo sviluppo dei nostri territori: non si possono perdere tre anni, serve assolutamente continuare e terminare la fase di progettazione per potere poi passare alla realizzazione dei diversi lotti funzionali”. Così in una nota congiunta intervengono Emiliano Fossi, segretario Pd Toscana, Andrea Martella, segretario Pd Veneto, Davide Natale, segretario Pd Liguria, Luigi Tosiani segretario Pd Emilia-Romagna, che aggiungono: “La sospensione di ogni attività rischia di rendere vani i grandi sforzi economici e finanziari compiuti dai Governi succedutisi in questi anni supportati dalle iniziative messe in campo dai parlamentari dei diversi territori. In molti convegni organizzati sia dal mondo imprenditoriale che da quello associativo ambientale che dalle Istituzioni interessate è emerso come questa infrastruttura dia risposte diverse e tutte compatibili con uno sviluppo sostenibile. Chiediamo con forza che il Governo riveda la sua posizione e rimetta al centro delle proprie azioni il completamento della Pontremolese, anche in vista dei prossimi scenari che riguarderanno il disegno della portualità italiana”.

