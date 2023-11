Genova. Paura ieri sera in via Gorizia, a Sturla, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento.

L’allarme è scattato intorno alle 22.00 quando gli abitanti hanno notato le fiamme uscire dalle finestre. Sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco, che sono riusciti in breve tempo a contenere l‘incendio, partito da un materasso. Per fortuna non c’era nessuno quando è successo.

