Tragedia nel pomeriggio al museo ferroviario di Migliarina, in Via Fontevivo. A perdere la vita un operaio di circa sessant’anni che verso le 16 stava lavorando attorno a un pistone in presenza di un altro collega. La dinamica è in fase di accertamento ma stando a quanto si apprende non sarebbe da escludere che il pistone sia collassato schiacciando l’uomo. Immediato sul posto l’intervento della Polizia di Stato, della Polfer e della Pubblica assistenza Croce gialla della Spezia, Delta 1 del 118. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, purtroppo non c’era già più nulla da fare. L’operaio rimasto ucciso lavorava per una ditta esterna e Trenitalia. Il collega che era presente al momento dell’incidente è in forte stato di shock. La Polfer proseguirà con tutti gli approfondimenti a livello giudiziario e Psal per la dinamica.

L’articolo Incidente sul lavoro al museo ferroviario di Migliarina: muore operaio proviene da Città della Spezia.

