Liliana Segre premiata a Genova, su Giulia Cecchettin: “L’uomo che l’ha uccisa è la banalità del male”

Genova. Un applauso che sembrava non finire mai ha accolto Liliana Segre al suo arrivo nella sala del Politeama Genovese, questo pomeriggio, e un applauso altrettanto lungo l’ha salutata alla fine della cerimonia che ha visto la consegna alla senatrice a vita, presidentessa della commissione parlamentare straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, del premio Ipazia – Eccellenza al femminile “per il suo instancabile impegno e per la sua preziosa testimonianza in difesa del valore della memoria, della pace e della democrazia, contro ogni forma d’odio”.

Il premio, intitolato alla scienza del V secolo uccisa per ragioni di integralismo culturale e religioso, è stato istituito nel 2010 dalla direttrice artistica del festival, Consuelo Barilari. L’ultima volta a Genova di Liliana Segre era stata il 9 ottobre del 2018 Era stata ospite del teatro Carlo Felice per l’incontro con le scuole della Liguria organizzato dall’Istituto ligure per la storia della Resistenza. Segre è stata insignita dal Comune di Genova, in passato, del titolo di cittadina onoraria.

» leggi tutto su www.genova24.it