Lotta al consumo di suolo, a Savona sabato 25 novembre raccolta firme di +Europa e dei Radicali Italiani

Savona. Questo sabato dalle ore 10.00 alle ore 16.00 in Via Paleocapa (angolo con Corso Italia) il Gruppo territoriale di +Europa Savona insieme al Gruppo Radicale “Adele Faccio”, allestirà un info-point la raccolta firme su sei proposte di legge di iniziativa popolare proposte e depositate in cassazione dai Radicali Italiani.

“Temi strategici in grado di cambiare il Paese attraverso una seria tutela del Suolo, meno burocrazia per l’energia pulita, reddito minimo di inserimento, compensazione per le imprese dei crediti contratti con lo Stato, diritto di scelta e autodeterminazione per l’aborto, maggiori diritti sul sex work”, dichiarano dal partito.

