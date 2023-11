Lupi tra le case a Rossiglione, il Comune corre ai ripari: vietato dare cibo agli animali

Genova. Che il lupo fosse tornato nelle vallate appenniniche era cosa nota oramai da tempo, ma che avesse la ‘confidenza’ di spingersi all’interno del centro abitato, davanti alle porte delle case e tra le macchine parcheggiate non si era mai visto. Per questo motivo, l’avvistamento di questi giorni di un esemplare a spasso tra le case del centro storico di Rossiglione di fatto è uno spartiacque e per questo il comune prova a metterci una “pezza”.

Una pezza per quello che compete ad una amministrazione comunale: è di questa mattina, infatti, l’ordinanza del comune di Rossiglione che vieta su tutto il territorio comunale “di somministrare cibo ad animali selvatici presenti allo stato libero su tutto il territorio comunale ed in particolare nelle aree urbane ed in prossimità dei centri abitati, con espresso divieto di gettare granaglie, pane, verdura, scarti e avanzi alimentari”.

» leggi tutto su www.genova24.it