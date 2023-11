Menini: “San Bartolomeo non cambierà vocazione, nemmeno quando Felettino sarà completato”

“Malasanità? No, malinformazione. E siccome non voglio, posso credere che il consigliere regionale Natale non sia in grado di comprendere le parole del maxiemendamento votato ieri in Consiglio, a questo punto resta solo l’ennesimo tentativo di strumentalizzazione delle informazioni”. Così in una nota la consigliera regionale della Lista Toti Daniela Menini.

“Capiamo che per il Pd fare opposizione significhi dire no a tutto e creare allarmismi, ma qui si parla di sanità, del tema più importante per i cittadini – prosegue Menini -. Il San Bartolomeo, come spiegato chiaramente dall’assessore Gratarola e ribadito nel documento, non cambierà vocazione, nemmeno quando il Felettino sarà completato. Senza contare essere stata recepita anche la mia modifica che rende così chiaro come la struttura sarà Ospedale di base distrettuale e attività elettiva a forte integrazione con il territorio per le specialità presenti“.

