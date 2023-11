Musica sacra, lirica e barocca nel fine settimana di concerti in diocesi

Savona. Cinquina di concerti nel fine settimana nella diocesi di Savona-Noli. Venerdì 24 novembre alle ore 21 presso il Convento dei Frati Minori Cappuccini, in via san Francesco d’Assisi 16, a Savona la Schola Cantorum Hapax, diretta dal maestro Angelo Mulé, eseguirà la “Messa di Requiem in re minore K626” di Wolfgang Amadeus Mozart in ricordo di suor Maria Gabriella Donaera delle Figlie di Nostra Signora di Misericordia. L’ingresso sarà libero. Per informazioni è possibile chiamare il numero di telefono 3406610264, scrivere un’e-mail a hapax.aps@gmail.com o consultare l’evento su Facebook al link facebook.com/events/236281202802781.

A Quiliano grandi talenti savonesi delle note si uniscono assieme per un importante compleanno. Venerdì 24 novembre alle ore 21 al Teatro Nuovo, nella frazione Valleggia, si terrà infatti un’imperdibile serata di musica ed emozioni: “Gran Galà 70”, evento clou delle celebrazioni per il settantesimo del Coro Polifonico di Valleggia, storica e apprezzata realtà fondata nel 1953. Ospiti d’onore di questa grande festa quattro professionisti che da tempo portano il proprio talento e il nome di Savona in giro per il mondo, accomunati da sentimenti di amicizia e il coro.

