Rapallo: “Centro congressi all’ex convento degli Emiliani”

Non c’è ancora il candidato sindaco, ma l’attuale maggioranza è al lavoro per varare il programma elettorale. Tra i primi punti un centro congressi nell’ex convento degli Emiliani che il centro-destra (al momento ancora diviso) vorrebbe acquistare e trasformare; un sogno importante che comunque il Comune di Rapallo potrebbe realizzare.

Scartata invece l’ipotesi Macera. Stamattina, alla presenza dell’avvocato Quaglia e del presidente del Consiglio comunale Mentore Campodonico, il sindaco Carlo Bagnasco ha incontrato i rappresentanti delle tre imprese che hanno presentato progetti di finanza relativi alla zona del Macera, chiedendo loro di ritirarli e ripresentarli eventualmente alla prossima amministrazione che si insedierà al governo della città. Se le ditte rifiutassero, il Comune sarebbe costretto, per rispettare i termini di legge dalla presentazione (90 giorni), a portare in Consiglio comunale i progetti di finanza che verrebbero probabilmente bocciati per ciò che riguarda l’insediamento di nuovi supermercati.

