Un uomo di 36 anni ha riportato un grave trauma toracico mentre questa mattina stava lavorando in un’azienda di via San Rocco a Recco. Sul posto il 118 di Genova e la Croce Verde di Recco. L’uomo, giudicato in un primo tempo in codice rosso poi derubricato in giallo, è stato condotto al pronto soccorso del San Martino. Sul posto i carabinieri ed i tecnici dell’Asl 3.

