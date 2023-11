Rifondazione: “Ennesima morte sul lavoro nella nostra città, è una strage infinita”

“Siamo sgomenti nell’apprendere dell’ennesima morte sul lavoro nella nostra città. Si tratta della 18esima vittima nella nostra Regione”. Così in una nota la Segreteria provinciale di Rifondazione Comunista che in merito a quanto avvenuto oggi a Migliarina aggiunge: “Questa ennesima tragedia ci ricorda che i governi non stanno facendo quanto necessario per fermare le morti sul lavoro che sono da considerarsi omicidi quando derivano da negligenze o dal mancato rispetto delle norme di sicurezza. Da anni i governi tagliano le risorse e le assunzioni per le attività di prevenzione e controllo, si riducono i vincoli e le penali a carico delle imprese che non rispettano le norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Anche per questo, domani saremo in piazza a Genova allo sciopero proclamato da Cgil e Uil, perchè è solo con la ripresa di un grande ciclo di lotte che si potrà fermare l’attacco devastante alle lavoratrici ed ai lavoratori. Porgiamo le nostre condoglianze alla famiglia e ai colleghi di lavoro”.

