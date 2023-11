Sampdoria-Spezia, Pirlo: “Non dobbiamo montarci la testa e dare continuità. Sarà partita delicata”

Genova. Vigilia di Sampdoria-Spezia con i blucerchiati che arrivano al delicato match in un clima di ritrovata fiducia. Andrea Pirlo, però, in conferenza stampa, spinge a tenere i piedi per terra, come del resto quando le cose stavano andando molto male non si fasciava troppo la testa.

“I risultati portano fiducia all’interno della squadra, in tutto l’ambiente però noi non dobbiamo pensare di essere arrivati al punto massimo ed essere usciti da una situazione critica. Dobbiamo essere consapevoli che dobbiamo essere in un’altra posizione. Sapevamo delle difficoltà, le abbiamo affrontate, però queste due vittorie non devono farci pensare che adesso siamo tranquilli e adesso va bene così. Queste due vittorie devono darci la sensazione di sapere che possiamo dare ancora di più, che l’obiettivo si può alzare, però dipende solo da quello che vogliamo fare noi. L’asticella la alzeremo solo quando abbiamo la possibilità e la visione di poter vincere un po’ di partite. Ora dobbiamo giocare gara dopo gara e poi quando arriveremo a un certo punto della stagione decideremo cosa fare, però adesso l’obiettivo rimane ancora ancora quello di guardare partita dopo partita e andare avanti con questa determinazione”.

