Liguria. A partire dal mese di dicembre gli autotrasportatori potranno presentare le domande per ottenere i rimborsi forfettari a fronte dei disagi causati dall’imponente piano di ammodernamento in corso sulla rete autostradale in concessione ad Autostrade per l’Italia in Liguria.

Disponibili complessivamente 70 milioni di euro, 35 milioni per i transiti del 2022 e a 35 milioni per i transiti del 2023. L’obiettivo è accreditare i rimborsi agli aventi diritto entro il 31 marzo 2024.

» leggi tutto su www.ivg.it