Bacchus rinfresca i locali e riparte con il solito abbinamento virtuoso fra musica dal vivo e cucina

Un locale rinnovato negli interni e nei dettagli con la medesima filosofia che lo ha caratterizzato in questa decade abbondante di esistenza. L’osteria Da Bacchus di Stefano Occhiuzzi si è rifatta il trucco e domenica 26 novembre tornerà a fare quello per cui nata: musica dal vivo abbinata alla cucina. Per l’occasione di questa nuova ripartenza un prestigioso ospite, l’armonicista Riccardo Grosso, accompagnato da “I Les Revenants”, l’ensamble formato da Riccardo Grosso voce e armonica, Andrea Paganetto alla tromba e Davide L’Abbate chitarra. Con un repertorio semi-acustico pescato dalle atmosfere più bluesy di Tom Waits, Nick Cave, Willie Deville, Louis Armostrong o del contemporaneo Harry Manx – la band proporrà sonorità contemporanee ma legate ad un filo conduttore dalla vena blues. E lo farà, come detto, in un locale rinfrescato con un area palco-salotto atta ad ospitare concerti ed iniziative e il nuovo bancone vicino all’ingresso. Si parte alle 21, per info e prenotazioni: 339394908117.

