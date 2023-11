Calcio/ La Sampdoria vola, Depaoli doppietta e Spezia sconfitto 2-1

Depaoli con la sua doppietta permette alla Sampdoria di battere lo Spezia e trovare la terza vittoria consecutiva: al Ferraris finisce 2-1 in una gara sentita per il momento delle due squadre.

La Sampdoria parte forte e all’11 trova il vantaggio: Borini calcia, il pallone viene deviato da un giocatore dello Spezia e arriva Depaoli bravo a infilare Dragowski. L’1-0 dei padroni di casa dura poco perché lo Spezia prima spreca con Amian che manda alto sulla traversa ma al 16’ trova il pareggio con Kouda su tap in a seguito del colpo di testa del difensore francese con la palla sulla traversa. I blucerchiati al 24’ si inventano una bella azione con Esposito e Borini che palleggiano senza essere contrastati ma l’ex Roma poi spreca tuto facendosi anticipare da Bertola. Quattro minuti dopo Kouda di testa manda a lato mentre in casa Sampdoria Esposito calcia sulla traversa. Nel finale la Sampdoria chiede un rigore per un fallo di mano di Bertola ma Giua lascia proseguire: protesta pure il Pirlo per la decisione e viene espulso. Finisce qui la prima frazione.

