Calcio, San Francesco. Auteri stende il Ceriale: “Orgoglioso di essere il capitano. Il gol? Lo dedico a tutto il panorama rossoblu”

Ceriale. Terminato il doppio confronto di Coppa Italia tra Ceriale e San Francesco Loano. E’ proprio quest’ultimo club ad avere la meglio sui cerialesi, decisivo il pallonetto di Auteri nei primi minuti dei tempi supplementari della gara. Due squadre molto agguerrite che hanno regalato spettacolo in entrambi i confronti. Non bastano però 180 minuti per decretare il passaggio del turno, complice un grande equilibrio in entrambi i match.

Alessio Auteri, capitano della squadra loanese, è stato sicuramente uno dei migliori in campo, portando in semifinale la sua squadra grazie ad un vero colpo da maestro: “E’ sicuramente un periodo florido per noi. Stiamo lavorando sodo da questa estate e mi sento di affermare che siamo un gruppo forte e coeso. Stiamo disputando un ottimo campionato e un bel percorso in coppa, sono orgoglioso di essere il capitano di questa squadra e di rappresentare questo gruppo meraviglioso”.

