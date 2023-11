“Dalla Commissione regionale di ieri non emerge nulla di buono, anzi è sempre più marcata la distanza tra la politica e il mondo della scuola; il ‘pasticcio’ provocato dalla riorganizzazione scolastica nella nostra provincia, sembra non venga rimediato e le scuole di Riccò continuano a muoversi in un valzer imbarazzante, infatti ora sembra che le nostre scuole vengano accorpate con le scuole spezzine di Isa 5”. Lo afferma in una nota Giacomo Cappiello, consigliere comunale di opposizione a Riccò del Golfo.

“Riassumendo: prima la nostra scuola – prosegue Cappiello – è stata accorpata a Lerici, poi a Isa 1 e ora a Isa 5, ma a qualcuno è venuto in mente che Riccò del Golfo, nonostante il nome, sia in Val di Vara? Perché siamo stati sbattuti fuori dalla nostra collocazione naturale? Sono sempre più numerose e autorevoli le voci, infatti, che indicano questi accorpamenti come figli di ‘accordi e accordicchi’ fatti ovviamente senza una strategia comune; e purtroppo, il territorio che paga maggiormente tutto ciò è proprio il nostro territorio, che negli anni ha sempre potuto fare vanto dei suoi alunni, dei suoi docenti e di tutto il personale scolastico”.

Conclude Cappiello: “Speriamo che prima del Consiglio regionale di martedì prossimo, la politica riesca a trovare una soluzione per il nostro comune, se no è ovvio che si dovrà passare alla via dei tribunali. Domani chiederemo al sindaco Figoli e alla maggioranza di essere tutti compatti e andare dritti verso il ricorso se nessuno provvederà a salvaguardare anche le nostre scuole”.

L’articolo Cappiello: “Per le scuole di Riccò continua un valzer imbarazzante” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com