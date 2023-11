CDM Futsal e CDM Luzzati FC insieme per dire basta alla violenza sulle donne

Campo Ligure. Tutti uniti per vincere la partita più importante. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, a scendere in campo è l’intera società CDM Futsal, giocatori, giocatrici e dirigenti, insieme per dire basta alle aggressioni e a una scia di morte che dev’essere fermata. Tutti in posa, oggi a Campo Ligure come ai Giardini Luzzati, con sul viso il “baffo rosso” divenuto ormai il simbolo di questa importante battaglia di civiltà e di rispetto della vita umana. Uomini e donne, ragazzi e ragazze, bambini e bambine: perché l’unico modo per battere quest’avversario è farlo tutti insieme, senza distinzione di sesso o d’età.

“Abbiamo scelto di farci sentire – commenta il presidente della CDM Futsal Matteo Fortuna – perché riteniamo che questa sia una battaglia che vogliamo vincere. Il nostro è un gesto simbolico, che purtroppo non potrà risarcire le tante, troppe donne che ogni giorno subiscono violenza o che addirittura perdono la vita, ma crediamo che sia doveroso diffondere il messaggio e, più in generale, una cultura dell’inclusività e del rispetto che deve essere alla base del nostro vivere quotidiano”.

