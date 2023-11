Centro storico, altre due piazze si accendono con l’illuminazione artistica di “Lighting for Genoa”

Genova. Dopo gli interventi in piazza Don Gallo, piazza Inferiore del Roso, salita alla Torre degli Embriaci e piazza Stella, questa sera si sono illuminate due nuove location del centro storico di Genova: piazza Cambiaso e piazza della Lepre. È il progetto Lighting for Genoa, installazioni permanenti con l’obiettivo riqualificare piazze e aree ritenute strategiche, valorizzare percorsi ed emergenze culturali e aumentare la percezione di sicurezza in specifiche porzioni di territorio. Autrici degli ultimi interventi sono Martina Frattura e Giusy Gallina.

Attraverso la luce si vuole creare un percorso artistico internazionale che possa essere al contempo attrazione turistica e strumento che renda maggiormente fruibile il territorio urbano, creando in chi vive la città una nuova e maggiore percezione di sicurezza. Il progetto – ideato e coordinato da Condiviso.coop di Genova – è iniziato con l’illuminazione di piazza Don Gallo progettata dalla lighting designer Stefania Toro, che è stata incaricata di curare il progetto più ampio che coinvolge complessivamente 10 piazze cittadine. Ogni piazza è stata assegnata ad una differente lighting designer italiana che opera sia sul territorio che in ambito internazionale. Ciascuna installazione è a basso consumo energetico.

» leggi tutto su www.genova24.it