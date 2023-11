D’Angelo: “Non avrei accettato lo Spezia se non credessi in questa squadra”

“Nessun atto di coraggio da parte mia: non avrei accettato lo Spezia se non credessi in questa squadra”. A parlare è Luca D’Angelo, che in conferenza stampa dopo il ko contro la Sampdoria analizza la prestazione della sua squadra. “Abbiamo lavorato in questi giorni e ora dobbiamo pensare solo al lavoro. Al mercato non siamo interessati in questo momento, è ancora lontano. Penso che la squadra abbia fatto una buona partita, abbiamo approcciato benissimo, siamo andati sotto e abbiamo pareggiato, sfiorando anche il vantaggio. La ripresa è stata piatta, nessuno prendeva il predominio. C’è stato il gol, dove do più merito alla Samp e va detto anche questo”.

A pesare ancora una volta un attacco che fa fatica a trovare il gol:“Dobbiamo metterli nelle condizioni migliori possibili per segnare, che è l’essenza del calcio. Parlo per oggi, non torno ai precedenti. A livello di voglia, determinazione, hanno messo tutto quello che avevano. Credo stia a me far capire come servire meglio gli attaccanti, che sono buonissimi giocatori. Dobbiamo migliorare in tutto e lo dicono i risultati. Nella costruzione del gioco avevamo fatto molto bene nel primo tempo, con cambi gioco, mandando in uno contro uno Kouda ed Elia. Abbiamo attacco discretamente l’area ma lo dobbiamo fare meglio. Se non ci fossero stati problemi non saremmo in questa situazione”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com