Dimensionamento scolastico, Pd: “Regione e Province incapaci di gestire gli accorpamenti”

Genova. “Premesso che il dimensionamento scolastico previsto dal governo non serve a risolvere i problemi della scuola anzi indebolisce il sistema capillare e fondamentale per l’istruzione, in Liguria la situazione si presenta ancora più grave per l’incapacità di Province, Città metropolitana e Regione di gestire gli accorpamenti, come dimostrato in commissione. Con un atteggiamento irrispettoso, irriguardoso e inspiegabile Province e Città metropolitana non si sono presentate alla commissione regionale dedicata al dimensionamento scolastico e la giunta ha presentato un piano parziale e dai criteri poco chiari, che rischiano di peggiorare una situazione già critica”.

Così i consiglieri regionali del Partito Democratico in Regione Davide Natale e Roberto Arboscello dopo la commissione regionale di ieri.

» leggi tutto su www.genova24.it