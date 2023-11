I treni delle Cinque Terre e la sentenza del Tar: “Rimane aperta la questione relativa alla legittimità della tariffa”

“Il Tar Liguria ha rigettato la causa contro la tariffa Cinque Terre a 8 anni dall’inizio della battaglia, perché i ricorrenti sono stati ritenuti privi dell’interesse ad agire. In realtà sia negli atti che nella discussione del ricorso noi riteniamo di avere dimostrato la sussistenza della nostra piena legittimazione e del nostro pieno interesse a proporre l’iniziativa giudiziaria.

Si tratta di capire se debba prevalere un’interpretazione più formalistica della questione oppure una maggiormente attenta alla funzione di tutela e rappresentatività delle associazioni territoriali e di promozione turistica. E non si può dimenticare che anche gli operatori economici, a nostro avviso pienamente legittimati ad agire contro il sistema tariffario in oggetto, considerando che il 90% dei loro clienti arriva col trasporto ferroviario pubblico, fanno parte di una collettività che annovera anche parenti e amici non necessariamente residenti in Liguria, che dalla tariffa Cinque Terre vengono allontanati, rendendo la vita di relazione sempre più occasionale e faticosa.

