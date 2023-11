Inaugurato sportello anti violenza alla Pa di Romito: “Le donne non hanno più paura”

Si rafforza in casa Pa Humanitas il contributo a sostegno delle donne vittime di violenza: il punto di ascolto aperto nei mesi scorsi si fa ora sportello antiviolenza grazie alla collaborazione tra la Pubblica assistenza di Romito e Associazione Vittoria. Stamani, alla vigilia della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, l’inaugurazione del nuovo servizio, attivo tutti i giorni 24 ore su 24 (recapito 0187 988015). “Un tema, quello del contrasto alla violenza sulle donne, sul quale la nostra amministrazione in questi anni non ha fatto mancare il suo impegno – ha detto in apertura di conferenza stampa Gianluca Tinfena, vice sindaco e assessore alle Politiche sociali del Comune di Arcola; presenti anche numerosi altri volti della giunta – e in quest’occasione voglio ringraziare per il lavoro straordinario l’associazione Vittoria, che con le sue volontarie è sempre presente sul territorio per aiutare chi è in difficoltà, e tutte le associazioni al nostro fianco in questo lavoro di sensibilizzazione e sostegno; un plauso naturalmente alla Pubblica assistenza per questa nuova iniziativa, da portare avanti nel tempo”. “Siamo partiti l’anno scorso, insieme alla counselor Simona Mariani, con la positiva esperienza dello sportello di ascolto – ha detto Carlo Canese, presidente della Pa – e ora riteniamo necessario creare uno sportello antiviolenza. Dobbiamo utilizzare tutte le nostre forze perché le donne vittime di violenza trovino la forza di reagire, parlare, ritrovare fiducia e non rassegnarsi. Possono contare sulla Pa di Romito, ci saremo sempre”. Quindi per il Distretto sociosanitario Val di Magra l’intervento di Micaela Tramaglini: “Il fenomeno della violenza richiede grande attenzione e per fronteggiarlo è importante creare una rete, come avvenuto in questi anni, unendo istituzioni e associazionismo – ha osservato -. Come Distretto stiamo lavorando nella formazione degli operatori, e siamo attivi nelle scuole e in tutti quei contesti sociali dove c’è bisogno di dare un supporto alle famiglie. Il presidio che viene inaugurato oggi va a cogliere istanze di bisogno che vengono dal territorio, è un fatto molto positivo”.

