Non può che andare a Salva Ferrer il pensiero di tutto lo Spezia anche in questa sera di calcio al Ferraris contro la Sampdoria. Così Rachid Kouda, in gol nel primo tempo, è corso in panchina per prendere la maglia con il nome del difensore spagnolo, protagonista della storica promozione in serie A e oggi in prestito a Cipro, che lotta contro un linfoma di Hodgkins. La dedica a favore di telecamera in attesa di esultare per il gol più bello: la guarigione.

L’articolo Kouda primo gol con lo Spezia, la dedica è tutta per Salva Ferrer proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com