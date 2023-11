Riqualificazione strade, approvati progetti esecutivi per 550mila euro di lavori

L’amministrazione comunale di Sarzana ha approvato tre progetti esecutivi per altrettanti interventi di riqualificazione straordinaria della viabilità cittadina. Si tratta in particolare dell’approvazione in linea tecnica dei progetti esecutivi per dare il via ai lavori di risanamento, risagomatura e riqualificazione del tratto stradale tra la rotonda dell’Ipercoop e l’intersezione con la Statale della Cisa e della parte di Via del Murello a lato del capolinea degli autobus (investimento complessivo 177mila euro); di tratti di Via Turì sopra Via Falcinello (186mila euro); di tratti di Via Muccini e della Variante Aurelia (187mila euro). Lavori che complessivamente prevedono quindi una spesa di 550mila euro che, come indicato nell’atto di giunta che approva i progetti esecutivi, saranno finanziati con mutuo che verrà contratto con Cassa Depositi e Prestiti. “Da ormai tre anni è stata avviata una programmazione della riqualificazione delle strade cittadine, altrimenti impossibile nel breve periodo per il ritardo accumulato negli anni e gli enormi costi necessari ad attuarla – dichiara il sindaco Cristina Ponzanelli -. Affrontiamo in questo modo anni di ritardo, appesantiti purtroppo anche dall’enorme rincaro dei costi delle materie prime subiti negli ultimi anni. Per questi interventi non possono essere erogati contributi statali o regionali, ma si deve ricorrere alla propria capacità di finanziare ogni anno con mutuo i lavori che, per il 2023, è stata davvero importante e supera il mezzo milione di euro. Continuiamo nella programmazione e nell’avvio dei cantieri”.

