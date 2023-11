Sampdoria, ora il Ferraris è punto di forza. Pirlo: “Siamo diventati squadra e la gente ci aiuta”

Genova. Seconda partita (anche se per metà) vista dagli spalti, per Andrea Pirlo e seconda vittoria per la sua Sampdoria con questa modalità. Per gli amanti della scaramanzia probabilmente Pirlo non dovrebbe più muoversi da lì. Di certo è che questa terza vittoria consecutiva, con un filotto sulle cinque che vede una croce rossa solo nella trasferta di Bolzano, è una conferma di quanto la Società predicava dall’inizio: serviva tempo a Pirlo per amalgamare il gruppo, per far crescere una squadra rinnovata quasi completamente e con tantissimi giovani.

Lui si sbilancia: “Siamo finalmente diventati squadra, lo abbiamo dimostrato in queste partite, oggi non era facile, visto che lo Spezia aveva cambiato l’allenatore, perché devi sempre stare in allerta visto che non sai come prepara la partita. Sapevamo che potevano avere questo tipo di atteggiamento, ma noi abbiamo creato tante occasioni, ci spiace solo di non aver chiuso la partita nel primo tempo”.

