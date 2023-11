Dall’ufficio Comunicazione del Comune di Santa Margherita Ligure

I Servizi Sociali del distretto 14 Tigullio Occidentale, composto dai Comuni di Rapallo, capofila, Santa Margherita Ligure, Zoagli e Portofino, in collaborazione con l’azienda ASL 4 e con le reti sociali ed educative del territorio, stanno lavorando per realizzare un Centro distrettuale per la Famiglia.

» leggi tutto su www.levantenews.it