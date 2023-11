Savona, aperte le iscrizioni al 17° Premio Cronin per medici scrittori

Savona. Si rinnova per la diciassettesima edizione il Premio Cronin, concorso letterario nazionale fondato nel 2007 dalla sezione savonese dell’Associazione dei Medici Cattolici Italiani e riservato agli iscritti o ex iscritti agli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. Le parole curano: lo sanno bene i medici che nella relazione con i loro pazienti sono capaci di ascoltare, interpretare in modo sensibile i dettagli, intercettare le paure più profonde ma soprattutto compiere uno storytelling che alimenta e illumina ogni volta la speranza della guarigione.

È quindi in nome della medicina ippocratica che l’unicità e la complessità del paziente richiama il medico ad andare ben oltre la propria conoscenza scientifica, mettendo al servizio dell’altro la sua intuizione creativa, unita ad un’etica professionale coerente e consolidata. Il premio trae il suo titolo e valore dal nome del medico scozzese Archibald Joseph Cronin, distintosi non solo per le sue qualità mediche ma anche per quelle di scrittura, a seguito di una prolifica carriera come romanziere.

