Sono 857 i biglietti venduti nel settore ospiti del Ferraris

E’ il giorno di Sampdoria-Spezia, match che per la prima volta si gioca in serie B. Sono 857 i biglietti venduti nel settore ospiti dello stadio Ferraris di Genova per una sfida che mette in palio preziosi punti salvezza per entrambe. Ma alcuni spezzini troveranno posto anche nei distinti e in tribuna.

Qualche info utile per gli spezzini in trasferta: il settore dedicato a quelli residenti in provincia della Spezia è denominato PL5, mentre i residenti fuori dalla provincia della Spezia (un centinaio i biglietti venduti) saranno destinati al settore OL3. I settori sono comunque comunicanti. L’uscita dell’A12 consigliata è come sempre Genova Est, mentre il parcheggio di riferimento è il Piastra Genova Est.

