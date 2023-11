Tariffa Cinque Terre Express, Confcommercio: “Fortemente preoccupati per gli aumenti previsti”

Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia è fortemente preoccupata per gli aumenti previsti per la tariffa del Cinque Terre Express. “Comprendiamo la necessità di gestire e razionalizzare i flussi – affermano dall’associazione di categoria di Via Fontevivo – ma a il rischio è che a farne le spese sia tutta l’economia turistica del nostro territorio, non solo nelle Cinque Terre, ma nell’intera provincia. Auspichiamo che possa esserci un ripensamento per poter individuare una soluzione che non penalizzi così fortemente le nostre attività. Come Confcommercio chiederemo un incontro urgente con tutti gli attori coinvolti”, conclude la nota.

