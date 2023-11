Violenza donne, Corecom Liguria: “Per la parità di genere serve impegno individuale e collettivo”

Liguria. In occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, che si celebra domani 25 novembre, il Comitato Regionale delle Comunicazioni per la Liguria anche nel 2023, in linea con la campagna avviata dalle Nazioni Unite “#NOEXCUSE”, rinnova il proprio impegno per favorire la diffusione e l’affermazione della parità di genere nel mondo della comunicazione e contribuire alla creazione di nuove consapevolezze nelle donne e negli uomini.

Co.Re.Com. Liguria, inoltre, promuove il sostegno anche della “Nuova Carta dei Diritti della Bambina”.

» leggi tutto su www.ivg.it