A Santo Stefano corteo contro la violenza sulle donne

“Le donne e gli uomini di Santo Stefano di Magra hanno aderito con grande partecipazione alla manifestazione che si è svolta ieri 24 Novembre ed organizzata dal Movimento #TUTTIXUNA, esprimendo con corale sensibilità ed umanità il proprio NO alla violenza contro le donne e la solidarietà e vicinanza a tutte quelle donne che soffrono in silenzio e che non riescono ad uscire dalle maglie di rapporti malati e pericolosi.

Il lungo corteo composto da circa 300 persone tra cui bambini, uomini di ogni età, ragazze/i e donne ha voluto dare un evidente segnale al paese: noi ci siamo.

La fiaccolata, che si è svolta lungo la Via Cisa in religioso silenzio, si è fermata nella Piazza Garibaldi dove la riflessione è proseguita mediante toccanti momenti in cui il giovane Andrea Maesano ha dato la lettura dei nominativi delle tante donne che in questo 2023 sono rimaste vittime della mano di chi avrebbe dovuto proteggerle, la scrittrice e poetessa Emanuela Lello ha interpretato la poesia ‘La lettera di Anna’ ed, infine, Lady J ha interpretato la canzone di Mia Martini “Donna”.

Il movimento #TUTTIXUNA intende proseguire nell’attività si sensibilizzazione e di promozione di iniziative sul tema, affinché sul territorio sia mantenuta alta l’attenzione e sia salvaguardato un presidio a difesa delle donne.

Si ringraziano tutti gli aderenti per il rispetto manifestato durante la manifestazione, il Corpo di Polizia Locale, il Comando CC, la Protezione Civile e la Pubblica Assistenza per aver garantito che la manifestazione potesse svolgersi in assoluta sicurezza”.

