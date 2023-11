Arturo Cirillo debutta agli Impavidi con “Ferdinando”

La stagione di prosa al Teatro Impavidi prosegue martedì 28 e mercoledì 29 novembre, con un’altra prima regionale, dopo il successo di Storia di un corpo che ha visto sul palco Giuseppe Cederna. Questa volta tocca a Ferdinando, capolavoro della drammaturgia di Annibale Ruccello, meraviglioso drammaturgo scomparso prematuramente negli anni ottanta, diretto e interpretato da Arturo Cirillo.

Prodotto da Marche Teatro, Teatro Metastasio di Prato e Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini, il grande testo classico rivive nella messa in scena dell’artista napoletano. Siamo nell’agosto 1870: il Regno delle Due Sicilie è caduto e la baronessa borbonica Donna Clotilde è “ammalata” di disprezzo per il re sabaudo e per l’Italia piccolo-borghese nata dalla recente unificazione. Poi c’è Gesualda, cugina povera e acida, infermiera all’ipocondriaca nobildonna e amante di Don Catellino, prete di famiglia corrotto e vizioso. Infine Ferdinando, misterioso orfano sedicenne, lontano nipote di Donna Clotilde, che compare gettando scompiglio nella casa, riaccendendo passioni e smascherando vecchi delitti.

