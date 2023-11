Calcio, Città di Savona. In medio stat virtus, Rizzo e Buttu commentato il successo contro l’Olimpic

Tra i segreti del Città di Savona primo in classifica c’è la coppia di centrocampo formata da Alessandro Rizzo e Gabriele Buttu. Viene quindi facile riadattare il detto latino per cui “la virtù sta nel mezzo”. Entrambi voluti fortemente da Ermanno Frumento in estate, hanno ben presto trovato l’intesa e spesso e volentieri la via del goal. Già quattro centri per l’ex Olimpic classe 1988. Oggi, invece, è andato a segno l’ex Finale classe 2003. Rete pesantissima che è valsa la vittoria 1 a 0 contro l’Olimpic. Ora gli striscioni attendono il risultato del Multedo per capire se potranno affrontare il big match contro l’Albissole da capolista solitaria.

