Carasco: infortunio sul lavoro, 51enne finisce al San Martino

Poco prima delle 9 allo stabilimento in via privata Devoto a Carasco, si è verificato un infortunio sul lavoro presso lo stabilimento Faci. Ad infortunarsi il dipendente 51enne di una ditta esterna addetta alla manutenzione. L’uomo, su una scala, stava lavorando ad un’apparecchiatura quando per motivi imprecisato è caduto; subito soccorso dai colleghi. Sul posto è intervenuto il 118 di Lavagna con l’automedica e la Croce Verde di Carasco. L’operaio è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del San Martino. Dell’episodio si interessano carabinieri e addetti dell’Asl 4.

