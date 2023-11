Cassata: “Era una partita che poteva darci un po’ d’aria. Ma non è andata”

È Francesco Cassata a parlare in conferenza stampa dopo il ko dello Spezia contro la Sampdoria, una gara speciale per lui da spezzino e da ex giocatore del Genoa: “Per me era una partita come le altre, tengo ad ogni gara. Era importante, era uno scontro che poteva darci un po’ d’aria. È andata male, ma sono sicuro che continuando così ne verremo fuori”, spiega Cassata, che poi analizza il calo della ripresa: “Ci sono anche gli avversari in campo e a volte bisogna dare merito alle loro giocate. Dobbiamo continuare a lavorare su noi stessi e con il mister sono sicuro verremo fuori da questa situazione”.

Un giudizio anche sul reparto d’attacco, che fa fatica a trovare i gol e che lo stesso centrocampo dovrebbe supportare diversamente, come detto da D’Angelo: “Il mister ha ragione, noi centrocampisti dobbiamo dare una mano agli attaccanti servendogli meglio. Non è detto debbano segnare solo loro, possiamo dare una mano anche noi e iniziare a fare qualche gol”. In chiusura, un’analisi sul suo giallo ricevuto, che ha condizionato la ripresa: “L’ammonizione per un centrocampista è un peso. Anche il modo di giocare che ho, il non tirare mai indietro la gamba, crea qualche problema. Penso di averla gestita bene in una partita difficile. Abbiamo gestito la difficoltà fino al cambio”, conclude Cassata.

