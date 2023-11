CelleLab2, ecco la nuova sede nella meravigliosa cornice dello storico ex asilo Nicolò Aicardi

Celle Ligure. Nuovi locali per CelleLab2. La sede è importante perché ha un forte significato per i cellesi. Stiamo parlando dello storico ex asilo Nicolò Aicardi: é qui infatti che ha trovato uno spazio l’associazione culturale. Proprio dove si sono formate intere generazioni che ancora oggi sono legatissime all’Ente Morale.

E lo hanno dimostrato ieri pomeriggio. Erano in tanti a celebrare l’inaugurazione dei nuovi locali di questa associazione che, come spiegano i fondatori a IVG “ha lo scopo di condividere interessi e passioni per raggiungere gli stessi obiettivi: divulgare la cultura e creare momenti ricreativi”. E così è, e sarà, negli spazi messi a disposizione dell’associazione dall’Ente Morale Nicolò Aicardi.

