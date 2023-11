Chiavari: 43enne investita sulle strisce, colpa di un colpo di sole

Investimento a Chiavari alla rotatoria tra viale Kasman e corso Dante. E’ accaduto nel pomeriggio a causa del sole che ha abbagliato il conducente di un’auto. Conseguenza l’investimento di una donna di 43 anni che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. La donna ha riportato un trauma cranico; giudicata in un primo tempo in codice rosso, poi derubricato in giallo, è stata accompagnata dalla Croce Verde al pronto soccorso di Lavagna. L’auto fortunatamente – secondo quanto appreso – procedeva a velocità moderata. Sul posto la polizia urbana per accertare l’esatta dinamica e le responsabilità.

